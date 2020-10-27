Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел а самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и печати ведомства.
«В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции», — сказали в МИД.
Глава российского внешнеполитического ведомства чувствует себя хорошо. «Ранее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок», — добавили в ведомстве.
26 октября состоялся рабочий визит Лаврова в Грецию. Там глава российского ведомства встретился с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, министром иностранных дел Никосом Дендиасом, а также председателем оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил» Алексисом Ципрасом.