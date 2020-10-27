Глава правительства Иркутской области заразился коронавирусом

26 октября пресс-служба правительства сообщила о заражении коронавирусом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который позже был госпитализирован. В этот же день стало известно о заражении коронавирусом губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова.