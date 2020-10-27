Глава правительства Иркутской области заразился коронавирусом
Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев и его первый заместитель Руслан Ситников заразились коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«У обоих тесты положительные. Работают из дома», — говорится в сообщении.
26 октября пресс-служба правительства сообщила о заражении коронавирусом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который позже был госпитализирован. В этот же день стало известно о заражении коронавирусом губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245.