В Уфе возобновили международное авиасообщение
Авиакомпании с сегодняшнего дня могут возобновить международное авиасообщение из аэропорта Уфы, говорится в сообщении Росавиации.
«В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа», — отмечается в сообщении.
С августа зарубежные полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда, Казани, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.
5 октября Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам, в числе которых Баку, Ереван, Гюмри, Лондон, Манчестер, Бирмингем, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Прага, Салоники, Каир, Тель-Авив, Барселона, Бильбао, Мадрид, Рим, Римини, Стамбул, Дубай, Ташкент, Бухара, Занзибар.