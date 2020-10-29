Собянин назвал комендантский час ночью популистской мерой

В то же время в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом в столице продолжает действовать ряд ограничительных мер, принятых в конце сентября. Так, уязвимым группам граждан, в частности, пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, предписан домашний режим. Кроме того, старшеклассники отправлены на дистанционное обучение, а работодателей обязали отправить 30% сотрудников, в первую очередь лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу.