Собянин назвал комендантский час ночью популистской мерой
Введение комендантского часа ночью в связи с распространением коронавируса бесполезно и является популистской мерой, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23.00 до 6 утра. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час …Это больше популистские меры», — сказал Собянин, пояснив, что ночью в городах социальная активность замирает в любом случае.
Он отметил, что в таких ограничениях отсутствует логика. «То есть днем можно передвигаться и заражать друг друга, а ночью комендантский час», — добавил Собянин. Ранее он заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась, а динамика основных показателей замедлилась в десять раз.
Роспотребнадзор 28 октября ввел по всей России обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, включая транспорт, парковки и лифты. Кроме того, ведомство рекомендовало властям регионов в зависимости от динамики заболеваемости коронавирусом временно запретить ночную работу ресторанов и кафе. По этому пути пошли Санкт-Петербург, Свердловская и Ярославская области. В Москве ограничивать работу общепита и клубов ночью не стали.
В то же время в связи с ростом заболеваемостью коронавирусом в столице продолжает действовать ряд ограничительных мер, принятых в конце сентября. Так, уязвимым группам граждан, в частности, пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам, предписан домашний режим. Кроме того, старшеклассники отправлены на дистанционное обучение, а работодателей обязали отправить 30% сотрудников, в первую очередь лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, на удаленную работу.
По данным оперштаба, на 28 октября суточный прирост заболевших коронавирусом в Москве составил 4906 человека. Выздоровели 3 780 пациентов, умерли 66 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+758), Подмосковье (+514), Нижегородская (+386) и Ростовская (+312) области. В целом в России 28 октября за сутки зафиксировали 17 717 новых случаев коронавируса.