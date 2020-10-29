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Собянин назвал место с наибольшим риском заражения коронавирусом

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Чаще всего коронавирусом в Москве заражаются офисные сотрудники, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов. Вы представьте себе все эти огромные open-офисы, открытые площадки, на которых одновременно находится по 50-70 человек. И там не редкость, когда целыми этажами люди заболевают», — сказал Собянин. 

По его словам, на удаленке сейчас находятся 1,2 млн москвичей — 10% от населения столицы. Требование о переводе на дистанционный режим работы 30% сотрудников компаний влияет как на снижение распространения вируса среди офисных работников, так и на уменьшение пассажиропотока в метро. 

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть случаев заражения коронавирусом среди работающего населения в России приходится на офисных сотрудников.

В Москве в связи с пандемией коронавируса принят ряд ограничительных мер: с 12 мая в магазины и общественные места, а также транспорт должны пускать пассажиров только в масках и перчатках, с 28 сентября пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам предписан домашний режим, а работодатели обязаны отправить 30% сотрудников на удаленку. На дистанционном обучении с середины октября находятся старшеклассники. 

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 780 пациентов, умерли 66 человек. Всего в стране за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, умерли 366 пациентов, выздоровели 14 740 человек.

Ранее по теме: За сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных