Собянин назвал место с наибольшим риском заражения коронавирусом
Чаще всего коронавирусом в Москве заражаются офисные сотрудники, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы видим, что наибольшее заражение происходит именно в сегменте офисов. Вы представьте себе все эти огромные open-офисы, открытые площадки, на которых одновременно находится по 50-70 человек. И там не редкость, когда целыми этажами люди заболевают», — сказал Собянин.
По его словам, на удаленке сейчас находятся 1,2 млн москвичей — 10% от населения столицы. Требование о переводе на дистанционный режим работы 30% сотрудников компаний влияет как на снижение распространения вируса среди офисных работников, так и на уменьшение пассажиропотока в метро.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть случаев заражения коронавирусом среди работающего населения в России приходится на офисных сотрудников.
В Москве в связи с пандемией коронавируса принят ряд ограничительных мер: с 12 мая в магазины и общественные места, а также транспорт должны пускать пассажиров только в масках и перчатках, с 28 сентября пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам предписан домашний режим, а работодатели обязаны отправить 30% сотрудников на удаленку. На дистанционном обучении с середины октября находятся старшеклассники.
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 780 пациентов, умерли 66 человек. Всего в стране за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, умерли 366 пациентов, выздоровели 14 740 человек.