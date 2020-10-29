Собянин назвал место с наибольшим риском заражения коронавирусом

В Москве в связи с пандемией коронавируса принят ряд ограничительных мер: с 12 мая в магазины и общественные места, а также транспорт должны пускать пассажиров только в масках и перчатках, с 28 сентября пожилым, лицам с хроническими заболеваниями и беременным женщинам предписан домашний режим, а работодатели обязаны отправить 30% сотрудников на удаленку. На дистанционном обучении с середины октября находятся старшеклассники.