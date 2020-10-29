Власти Подмосковья не планируют закрывать бары и рестораны
Власти Московской области не планируют закрывать рестораны и бары в связи с распространением коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
«Наша задача — это чтобы малый и средний бизнес работали, в том числе рестораны и кафе. Мы понимаем, что это сложный бизнес, и сохранить его чрезвычайно тяжело в данной ситуации. Поэтому работайте, мы не собираемся вас закрывать», — сказал Воробьев. Он подчеркнул, что, в свою очередь, предприятия общепита должны соблюдать санитарные нормы, в частности, обязывать персонал носить маски и перчатки.
«Официанты и повара обязательно должны быть в масках — это уже все прекрасно понимают», — сказал Воробьев.
С 17 октября в Подмосковье приостановлена работа в ночное время предприятий общепита и развлекательных заведений. В регионе также действуют ограничения на работу бань, заведений общепита, салонов красоты, ателье, гостиниц и проч. Их деятельность возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Однако о полном закрытии какой-либо отрасли по примеру весны решений не принималось.
По состоянию на 29 октября, Подмосковье находится на третьем месте в России по приросту новых случаев коронавируса после Москвы и Санкт-Петербурга (+514). По общему числу заболевших регион находится на втором месте после столицы: 85 762 подтвержденных случаев с начала пандемии. Всего по России за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 581 693.