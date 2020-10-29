Власти Подмосковья не планируют закрывать бары и рестораны

«Наша задача — это чтобы малый и средний бизнес работали, в том числе рестораны и кафе. Мы понимаем, что это сложный бизнес, и сохранить его чрезвычайно тяжело в данной ситуации. Поэтому работайте, мы не собираемся вас закрывать», — сказал Воробьев. Он подчеркнул, что, в свою очередь, предприятия общепита должны соблюдать санитарные нормы, в частности, обязывать персонал носить маски и перчатки.