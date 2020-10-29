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Власти Подмосковья не планируют закрывать бары и рестораны

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Власти Московской области не планируют закрывать рестораны и бары в связи с распространением коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«Наша задача — это чтобы малый и средний бизнес работали, в том числе рестораны и кафе. Мы понимаем, что это сложный бизнес, и сохранить его чрезвычайно тяжело в данной ситуации. Поэтому работайте, мы не собираемся вас закрывать», — сказал Воробьев. Он подчеркнул, что, в свою очередь, предприятия общепита должны соблюдать санитарные нормы, в частности, обязывать персонал носить маски и перчатки.

«Официанты и повара обязательно должны быть в масках — это уже все прекрасно понимают», — сказал Воробьев. 

С 17 октября в Подмосковье приостановлена работа в ночное время предприятий общепита и развлекательных заведений. В регионе также действуют ограничения на работу бань, заведений общепита, салонов красоты, ателье, гостиниц и проч. Их деятельность возможна только при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Однако о полном закрытии какой-либо отрасли по примеру весны решений не принималось.

По состоянию на 29 октября, Подмосковье находится на третьем месте в России по приросту новых случаев коронавируса после Москвы и Санкт-Петербурга (+514). По общему числу заболевших регион находится на втором месте после столицы: 85 762 подтвержденных случаев с начала пандемии. Всего по России за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, сообщал оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 581 693. 

Ранее по теме: Массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в январе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных