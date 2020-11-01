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В России с 1 ноября вводится упрощенный порядок получения пособий на детей

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В России с 1 ноября вступает в силу упрощенный порядок получения пособий малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет, соответствующее распоряжение в августе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

С сегодняшнего дня гражданам при оформлении выплат больше не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах, госорганы будут сами получать эти сведения.

Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц в зависимости от региона, отмечают в правительстве.

Пособия на детей от трех до семи лет введены в марте с 1 января 2020 г., выплаты начались в июне. На получение льгот могут претендовать малоимущие семьи, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. Получить выплату можно сразу за первое полугодие единоразово, сумма составит около 33 000 руб. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных