В России с 1 ноября вводится упрощенный порядок получения пособий на детей
В России с 1 ноября вступает в силу упрощенный порядок получения пособий малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет, соответствующее распоряжение в августе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
С сегодняшнего дня гражданам при оформлении выплат больше не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах, госорганы будут сами получать эти сведения.
Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц в зависимости от региона, отмечают в правительстве.
Пособия на детей от трех до семи лет введены в марте с 1 января 2020 г., выплаты начались в июне. На получение льгот могут претендовать малоимущие семьи, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. Получить выплату можно сразу за первое полугодие единоразово, сумма составит около 33 000 руб. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.