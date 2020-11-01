В России с 1 ноября вводится упрощенный порядок получения пособий на детей

Пособия на детей от трех до семи лет введены в марте с 1 января 2020 г., выплаты начались в июне. На получение льгот могут претендовать малоимущие семьи, чей доход на человека ниже прожиточного минимума. Получить выплату можно сразу за первое полугодие единоразово, сумма составит около 33 000 руб. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.