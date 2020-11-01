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Умер заразившийся коронавирусом экс-губернатор Волгоградской области

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Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, которого госпитализировали ранее с коронавирусом, умер, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госорганах региона.

«Да, Николай Кириллович скончался в клинике в Подмосковье, он был госпитализирован туда с коронавирусом, из-за чего обострились хронические заболевания. Ему было 73 года», — заявил он.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Максюты, который, по его словам, внес значимый вклад в развитие региона.

Николай Максюта возглавил регион в 1997 г., и занимал свой пост до 2010 г.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 46 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов. В России, по данным оперштаба на 1 ноября, COVID-19 заболел 1 636 781 гражданин, причем у 18 665 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 28 235 жителей, 1 225 673 человек авыздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных