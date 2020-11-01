Умер заразившийся коронавирусом экс-губернатор Волгоградской области
Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта, которого госпитализировали ранее с коронавирусом, умер, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в госорганах региона.
«Да, Николай Кириллович скончался в клинике в Подмосковье, он был госпитализирован туда с коронавирусом, из-за чего обострились хронические заболевания. Ему было 73 года», — заявил он.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Максюты, который, по его словам, внес значимый вклад в развитие региона.
Николай Максюта возглавил регион в 1997 г., и занимал свой пост до 2010 г.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 46 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов. В России, по данным оперштаба на 1 ноября, COVID-19 заболел 1 636 781 гражданин, причем у 18 665 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 28 235 жителей, 1 225 673 человек авыздоровели.