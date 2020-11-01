Умер заразившийся коронавирусом экс-губернатор Волгоградской области

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 46 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов. В России, по данным оперштаба на 1 ноября, COVID-19 заболел 1 636 781 гражданин, причем у 18 665 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 28 235 жителей, 1 225 673 человек авыздоровели.