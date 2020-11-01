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СК начал проверку после взрыва кислородного баллона в Мытищах

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В Мытищах из-за взрыва кислородного баллона погиб мужчина, Следственное управление СК по Московской области начало проверку, сообщается на сайте ведомства.

«1 ноября 2020 г. на территории гаражного комплекса на улице Попова в г.о. Мытищи в одном из гаражей произошел хлопок баллона. В результате один мужчина погиб. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают криминалисты, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В СК рассказали «РИА Новости», что в результате инцидента два человека получили незначительные повреждения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных