СК начал проверку после взрыва кислородного баллона в Мытищах
В Мытищах из-за взрыва кислородного баллона погиб мужчина, Следственное управление СК по Московской области начало проверку, сообщается на сайте ведомства.
«1 ноября 2020 г. на территории гаражного комплекса на улице Попова в г.о. Мытищи в одном из гаражей произошел хлопок баллона. В результате один мужчина погиб. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают криминалисты, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В СК рассказали «РИА Новости», что в результате инцидента два человека получили незначительные повреждения.