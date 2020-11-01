СК начал проверку после взрыва кислородного баллона в Мытищах

«1 ноября 2020 г. на территории гаражного комплекса на улице Попова в г.о. Мытищи в одном из гаражей произошел хлопок баллона. В результате один мужчина погиб. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка», — говорится в сообщении.