Суд освободил от наказания фигуранта дела о гибели главы Total во Внуково

В июле Солнцевский суд Москвы признал виновными в гибели главы Total Дунаева, а также авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову. Дунаева приговорили к 6 годам, Круглова к 5,5 годам, а Архипову – к 5 годам колонии-поселения. Последнюю освободили от наказания в связи с амнистией , так как срок ее наказания не превышает пяти лет.