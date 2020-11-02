Суд освободил от наказания фигуранта дела о гибели главы Total во Внуково
Экс-руководитель полетов Внуково Роман Дунаев, осужденный по делу о гибели в аэропорту в 2014 г. президента французской компании Total Кристофа де Маржери, освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.
«02 ноября 2020 года Московский городской суд изменил приговор Солнцевского районного суда города Москвы в отношении Дунаева Р.Г. и освободил от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что апелляционные жалобы со стороны защиты Дунаева оставили без удовлетворения.
В июле Солнцевский суд Москвы признал виновными в гибели главы Total Дунаева, а также авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову. Дунаева приговорили к 6 годам, Круглова к 5,5 годам, а Архипову – к 5 годам колонии-поселения. Последнюю освободили от наказания в связи с амнистией , так как срок ее наказания не превышает пяти лет.
Также по делу проходили инженер аэродромной службы аэропорта Внуково Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Леденева и Мартыненко признали виновными в нарушении правил безопасности, которое привело к крушению, и приговорили к 3,5 года и 4 годам колонии общего режима соответственно. Они также попали под амнистию, судимость с них сняли.
Самолет Falcon де Маржери разбился во «Внуково-3» в ночь на 21 октября 2014 г. при взлете, задев выехавший на ВПП снегоуборочный автомобиль. Погибли три члена экипажа и глава Total. Через два дня после катастрофы гендиректор международного аэропорта Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев подали в отставку.