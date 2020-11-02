Разработчик назвал срок массового применения второй вакцины от коронавируса

Максютов подчеркнул, что одним из преимуществ вакцины центра «Вектор» является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов коронавируса. В отличие от двух других российских вакцин в «ЭпиВакКороне» содержатся только короткие участки вирусного белка, необходимые для формирования иммунного ответа, пояснил он.