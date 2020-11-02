Разработчик назвал срок массового применения второй вакцины от коронавируса
Массовая вакцинация второй российской вакциной от коронавируса – «ЭпиВакКорона» – может начаться в 2021 г., заявил порталу стопкоронавирус.рф генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 г.», — сказал Максютов. Он отметил, что вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан. Начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь-декабрь 2020 г.
11 августа в мире была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». 27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале производства этой вакцины. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.
Максютов подчеркнул, что одним из преимуществ вакцины центра «Вектор» является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов коронавируса. В отличие от двух других российских вакцин в «ЭпиВакКороне» содержатся только короткие участки вирусного белка, необходимые для формирования иммунного ответа, пояснил он.