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Разработчик назвал срок массового применения второй вакцины от коронавируса

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Массовая вакцинация второй российской вакциной от коронавируса – «ЭпиВакКорона» – может начаться в 2021 г., заявил порталу стопкоронавирус.рф генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. 

«Массовую прививочную кампанию планируется начать в 2021 г.», — сказал Максютов. Он отметил, что вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан. Начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь-декабрь 2020 г. 

11 августа в мире была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 

14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». 27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале производства этой вакцины. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.

Максютов подчеркнул, что одним из преимуществ вакцины центра «Вектор» является ее эффективность против генетически и антигенно разнородных штаммов коронавируса. В отличие от двух других российских вакцин в «ЭпиВакКороне» содержатся только короткие участки вирусного белка, необходимые для формирования иммунного ответа, пояснил он.

Ранее по теме: Попова рассказала о преимуществах наличия нескольких вакцин от коронавируса в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных