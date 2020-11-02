Роспотребнадзор оценил угрозу появления в России нового коронавируса из Европы

Ранее Базельский университет со ссылкой на исследование ученых из Швейцарии и Испании сообщил об обнаружении нового вида коронавируса 20A.EU1, который возник на северо-востоке Испании летом и впервые был выявлен у сельскохозяйственных рабочих. По оценкам экспертов, на 20A.EU1 приходится 90% случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% — в Ирландии, от 30 до 40% — в Швейцарии и Нидерландах. Его обнаружили в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии.