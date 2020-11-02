ВЦИОМ назвал долю желающих иметь двоих детей граждан
Более 30% граждан планируют иметь двоих детей при сохранении текущих условий жизни, к такому выводу по итогам опроса пришли аналитики Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.
«24% опрошенных с учетом имеющихся жизненных обстоятельств хотели бы иметь одного ребенка, 33% планируют иметь двоих детей, 10% хотели бы иметь троих детей», — говорится в сообщении. В идеальных условиях 37% респондентов хотели бы иметь двоих детей, 32% – троих, 8% – одного ребенка.
Почти половина – 46% – не имеющих детей женщин в возрасте 18-45 лет лет и мужчин 18-50 лет не планируют заводить детей в ближайшие три года, 39% из них главной причиной своего решения называют материальные трудности, 30% – жилищные трудности, 29% – отсутствие супругов или партнеров. Планируют завести детей в ближайшие три года 49% респондентов.
Опрос проводился среди 1 600 граждан старше 18 лет в не менее чем 80 регионах, 500 городах и 100 селах.
Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что рождаемость в России снизилась на 23,7% за последние пять лет. Она также отметила снижение коэффициента рождаемости. Три года назад он составлял 1,62, в 2020 г. – 1,5. При этом, по словам омбудсмена, в стране наблюдается снижение количества абортов.