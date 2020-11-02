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ВЦИОМ назвал долю желающих иметь двоих детей граждан

Ведомости

Более 30% граждан планируют иметь двоих детей при сохранении текущих условий жизни, к такому выводу по итогам опроса пришли аналитики Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

«24% опрошенных с учетом имеющихся жизненных обстоятельств хотели бы иметь одного ребенка, 33% планируют иметь двоих детей, 10% хотели бы иметь троих детей», — говорится в сообщении. В идеальных условиях 37% респондентов хотели бы иметь двоих детей, 32% – троих, 8% – одного ребенка.

Почти половина – 46% – не имеющих детей женщин в возрасте 18-45 лет лет и мужчин 18-50 лет не планируют заводить детей в ближайшие три года, 39% из них главной причиной своего решения называют материальные трудности, 30% – жилищные трудности, 29% – отсутствие супругов или партнеров. Планируют завести детей в ближайшие три года 49% респондентов.

Опрос проводился среди 1 600 граждан старше 18 лет в не менее чем 80 регионах, 500 городах и 100 селах.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что рождаемость в России снизилась на 23,7% за последние пять лет. Она также отметила снижение коэффициента рождаемости. Три года назад он составлял 1,62, в 2020 г. – 1,5. При этом, по словам омбудсмена, в стране наблюдается снижение количества абортов.

Ранее по теме: В России с 1 ноября вводится упрощенный порядок получения пособий на детей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных