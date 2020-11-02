ВЦИОМ назвал долю желающих иметь двоих детей граждан

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что рождаемость в России снизилась на 23,7% за последние пять лет. Она также отметила снижение коэффициента рождаемости. Три года назад он составлял 1,62, в 2020 г. – 1,5. При этом, по словам омбудсмена, в стране наблюдается снижение количества абортов.