Депздрав опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от коронавируса
Департамент здравоохранения Москвы опроверг распространенную в некоторых СМИ информацию о побочных эффектах от вакцины против коронавируса у участника исследования, следует из сообщения на сайте ведомства.
«В связи с сообщениями в СМИ о побочных эффектах вакцины от коронавируса и отсутствии медицинского наблюдения участников исследования департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением», — говорится в сообщении.
После введения первого компонента вакцины у участника исследования отмечались ломота и незначительно повышенная температура тела. В следующие два дня его состояние также было удовлетворительным. После введения второго компонента пациент сообщил о высокой температуре, через 15 минут после вызова к нему приехала скорая медицинская помощь, однако он отказался от госпитализации, рассказали в департаменте.
После жалоб на одышку и боли в груди пациента посетила заведующая терапевтическим отделением. По результатам ЭКГ у него не было выявлено осложнений, которые могли бы быть связаны с введением вакцины. Он постоянно находился на связи с врачом, в общей сложности ему было оказано 18 телемедицинских консультаций. «И вчера, и сегодня участнику исследования также были проведены консультации. На них отмечено удовлетворительное состояние», — отметили в Депздраве.
11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. 14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.