Депздрав опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от коронавируса

После жалоб на одышку и боли в груди пациента посетила заведующая терапевтическим отделением. По результатам ЭКГ у него не было выявлено осложнений, которые могли бы быть связаны с введением вакцины. Он постоянно находился на связи с врачом, в общей сложности ему было оказано 18 телемедицинских консультаций. «И вчера, и сегодня участнику исследования также были проведены консультации. На них отмечено удовлетворительное состояние», — отметили в Депздраве.