Песков назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России напряженная, но она находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация действительно весьма напряжённая, но она под контролем. Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях», — сказал Песков. По его словам, в некоторых регионах зафиксированы сбои, президенту Владимиру Путину о них известно. Песков отметил, что была налажена система экстренного реагирования на такие сбои. «Вы знаете, мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Это стандартная формула поведения», — подытожил пресс-секретарь.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 5 ноября, в России за сутки выявлено 19 404 случая заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,3 млн человек выздоровели. Около 29 500 пациентов с коронавирусом умерли.