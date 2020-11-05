Песков назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

«Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация действительно весьма напряжённая, но она под контролем. Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях», — сказал Песков. По его словам, в некоторых регионах зафиксированы сбои, президенту Владимиру Путину о них известно. Песков отметил, что была налажена система экстренного реагирования на такие сбои. «Вы знаете, мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Это стандартная формула поведения», — подытожил пресс-секретарь.