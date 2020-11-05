Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Песков назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России напряженная, но она находится под контролем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация действительно весьма напряжённая, но она под контролем. Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях», — сказал Песков. По его словам, в некоторых регионах зафиксированы сбои, президенту Владимиру Путину о них известно. Песков отметил, что была налажена система экстренного реагирования на такие сбои. «Вы знаете, мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Это стандартная формула поведения», — подытожил пресс-секретарь.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 5 ноября, в России за сутки выявлено 19 404 случая заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, около 1,3 млн человек выздоровели. Около 29 500 пациентов с коронавирусом умерли.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19 к весне

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных