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В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19 к весне

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Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России снизится к весне — до показателей, которые были летом 2020 г., заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — цитирует «РИА Новости» Горелова. По его словам, процесс стабилизации ситуации займет определенное время, и во многом его продолжительность зависит от соблюдения мер предосторожности.

По данным оперативного штаба на 3 ноября, в России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса. Пять дней подряд в стране фиксируют более 18 000 новых заболевших. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом на пике может составить 20 000.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных