В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19 к весне

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — цитирует «РИА Новости» Горелова. По его словам, процесс стабилизации ситуации займет определенное время, и во многом его продолжительность зависит от соблюдения мер предосторожности.