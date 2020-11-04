В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19 к весне
Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России снизится к весне — до показателей, которые были летом 2020 г., заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — цитирует «РИА Новости» Горелова. По его словам, процесс стабилизации ситуации займет определенное время, и во многом его продолжительность зависит от соблюдения мер предосторожности.
По данным оперативного штаба на 3 ноября, в России за сутки выявили 18 648 новых случаев коронавируса. Пять дней подряд в стране фиксируют более 18 000 новых заболевших. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом на пике может составить 20 000.