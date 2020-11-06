ВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к новой пандемии

3 ноября официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса в мире находится на критическом этапе. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, некоторые страны находятся в тяжелом положении. Представитель ВОЗ добавила, что заболеваемость коронавирусом продолжает ускоряться, однако число новых случаев смерти от вируса в последнее время относительно стабильно.