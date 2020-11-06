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ВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к новой пандемии

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Мировому сообществу необходимо готовиться к новой пандемии, такое мнение выразила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в заявлении, распространенном в преддверии телеконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии», — говорится в сообщении. Эту тему организация рассматривает как одну из ключевых для обсуждения на форуме.

На 73-й ассамблее планируется принять резолюцию «об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении». Организация обращается к странам с призывом на высшем политическом уровне отдать приоритет улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям.

В ВОЗ подчеркнули, что страны с прочной и готовой к чрезвычайным ситуациям инфраструктурой здравоохранения смогли быстро сдержать и взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса.

3 ноября официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса в мире находится на критическом этапе. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, некоторые страны находятся в тяжелом положении. Представитель ВОЗ добавила, что заболеваемость коронавирусом продолжает ускоряться, однако число новых случаев смерти от вируса в последнее время относительно стабильно.

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887. Более 20 000 заболевших за сутки в России выявили впервые.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили о наступлении критического этапа пандемии в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных