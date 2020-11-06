ВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Мировому сообществу необходимо готовиться к новой пандемии, такое мнение выразила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в заявлении, распространенном в преддверии телеконференции 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.
«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии», — говорится в сообщении. Эту тему организация рассматривает как одну из ключевых для обсуждения на форуме.
На 73-й ассамблее планируется принять резолюцию «об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении». Организация обращается к странам с призывом на высшем политическом уровне отдать приоритет улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям.
В ВОЗ подчеркнули, что страны с прочной и готовой к чрезвычайным ситуациям инфраструктурой здравоохранения смогли быстро сдержать и взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса.
3 ноября официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса в мире находится на критическом этапе. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, некоторые страны находятся в тяжелом положении. Представитель ВОЗ добавила, что заболеваемость коронавирусом продолжает ускоряться, однако число новых случаев смерти от вируса в последнее время относительно стабильно.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 20 582 новых заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 733 440. Умерли за день 378 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 29 887. Более 20 000 заболевших за сутки в России выявили впервые.