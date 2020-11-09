Ученые оценили влияние нехватки витамина D на течение коронавируса
Британские ученые обнаружили, что дефицит витамина D в организме человека может привести к тяжелому течению коронавируса, сообщил Express.
В ходе исследования ученые изучили ежедневные отчеты о случаях выздоровления от коронавируса и летальных исходах, и увидели, что в Северном полушарии, где распространен сезонный дефицит витамина D, показатель смертности выше. «Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска развития тяжелой коронавирусной болезни», — заявил один из исследователей, доктор Гарет Дэвис.
По его словам, витамин D «критически важен» для иммунной системы: при высоком уровне витамина в организме иммунитет будет сильным. Витамин D помогает предотвращать неконтролируемое воспаление в организме, отметил доктор.
В сутки, по словам Дэвиса, взрослый человек должен потреблять 4000 МЕ (международных единиц) витамина D, дозировка для детей и взрослых с недостаточным весом должна быть ниже. Добавки с витамином D «должны стать тактикой номер один в глобальных стратегиях борьбы с пандемией», отметил ученый. «Мы знаем, что витамин D снижает риск заражения и останавливает развитие серьезных заболеваний у большинства людей», — подчеркнул медик.