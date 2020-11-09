Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Ученые оценили влияние нехватки витамина D на течение коронавируса

Ведомости

Британские ученые обнаружили, что дефицит витамина D в организме человека может привести к тяжелому течению коронавируса, сообщил Express. 

В ходе исследования ученые изучили ежедневные отчеты о случаях выздоровления от коронавируса и летальных исходах, и увидели, что в Северном полушарии, где распространен сезонный дефицит витамина D, показатель смертности выше. «Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска развития тяжелой коронавирусной болезни», — заявил один из исследователей, доктор Гарет Дэвис. 

По его словам, витамин D «критически важен» для иммунной системы: при высоком уровне витамина в организме иммунитет будет сильным. Витамин D помогает предотвращать неконтролируемое воспаление в организме, отметил доктор.

В сутки, по словам Дэвиса, взрослый человек должен потреблять 4000 МЕ (международных единиц) витамина D, дозировка для детей и взрослых с недостаточным весом должна быть ниже. Добавки с витамином D «должны стать тактикой номер один в глобальных стратегиях борьбы с пандемией», отметил ученый. «Мы знаем, что витамин D снижает риск заражения и останавливает развитие серьезных заболеваний у большинства людей», — подчеркнул медик.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных