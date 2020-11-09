Ученые оценили влияние нехватки витамина D на течение коронавируса

В сутки, по словам Дэвиса, взрослый человек должен потреблять 4000 МЕ (международных единиц) витамина D, дозировка для детей и взрослых с недостаточным весом должна быть ниже. Добавки с витамином D «должны стать тактикой номер один в глобальных стратегиях борьбы с пандемией», отметил ученый. «Мы знаем, что витамин D снижает риск заражения и останавливает развитие серьезных заболеваний у большинства людей», — подчеркнул медик.