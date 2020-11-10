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Воробьев заявил об отмене массовых мероприятий в Подмосковье на Новый год

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Массовых мероприятий в Московской области на Новый год придется избежать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью радио «Эхо Москвы».

«Массовых мероприятий у нас также придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем встречать Новый год», — сказал Воробьев. Он отметил, что введение дополнительных ограничений в регионе будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее Воробьев продлил запрет на проведение в регионе массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 22 ноября в связи с распространением коронавируса.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, до 15 января 2021 г. приостанавливается проведение массовых мероприятий с участием зрителей.

По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявили 685 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 494 пациента, 16 умерли. За весь период в регионе зарегистрировано 92 869 заболевших. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее по теме: Воробьев подписал постановление о новых ограничениях в Подмосковье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных