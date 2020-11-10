Воробьев заявил об отмене массовых мероприятий в Подмосковье на Новый год

«Массовых мероприятий у нас также придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем встречать Новый год», — сказал Воробьев. Он отметил, что введение дополнительных ограничений в регионе будет зависеть от эпидемиологической ситуации.