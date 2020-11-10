Воробьев заявил об отмене массовых мероприятий в Подмосковье на Новый год
Массовых мероприятий в Московской области на Новый год придется избежать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью радио «Эхо Москвы».
«Массовых мероприятий у нас также придется избежать, но с семьей тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем встречать Новый год», — сказал Воробьев. Он отметил, что введение дополнительных ограничений в регионе будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Ранее Воробьев продлил запрет на проведение в регионе массовых мероприятий с очным присутствием граждан до 22 ноября в связи с распространением коронавируса.
10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, до 15 января 2021 г. приостанавливается проведение массовых мероприятий с участием зрителей.
По данным оперативного штаба, в Московской области за последние сутки выявили 685 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 494 пациента, 16 умерли. За весь период в регионе зарегистрировано 92 869 заболевших. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.