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Воробьев назвал срок начала вакцинации жителей Подмосковья от коронавируса

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Массовая вакцинация населения от коронавируса начнется в Подмосковье в декабре этого года, заявил в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы начинаем готовить пункты вакцинации. Я думаю, что в ноябре мы начнем уже делать это регулярно, а в декабре — массово», — сказал чиновник.

29 октября Воробьев сообщил, что сам сделал прививку от коронавируса. В новом интервью он рассказал, что антитела выработались у него на 23 день после вакцинации, однако он продолжает соблюдать меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором. 

Оценивая ситуацию с коронавирусом в Подмосковье, Воробьев заявил, что в данный момент в больницах заняты 12 000 коек с пациентами с COVID-19. При этом у всех заболевание протекает с разной степенью тяжести.

«Порядка 200-220 у нас на ИВЛ. Это не так много, но кислородная поддержка большому количеству людей нужна. Сегодня в «Патриоте» я видел, что кислородом пользуется практически каждый или очень много. По крайней мере, в том боксе, в котором я был», — сказал Воробьев.

Ранее, 29 октября, Воробьев сообщал о старте массовой вакцинации жителей Подмосковья в январе следующего года. Тогда он добавил, что прививки будут делать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

По данным оперативного штаба на 10 ноября, Подмосковье занимает второе после Москвы место по количеству людей с коронавирусом в России. Всего за время пандемии им заразились 92 869 человек, из которых 1730 скончались. Число активных случаев заражения составляет 22 218. В целом в стране COVID-19 заболели 1 817 109 граждан. Из них 31 161 умерли, 435 207 находятся на этапе лечения.

Ранее по теме: Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных