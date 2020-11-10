Воробьев назвал срок начала вакцинации жителей Подмосковья от коронавируса

«Порядка 200-220 у нас на ИВЛ. Это не так много, но кислородная поддержка большому количеству людей нужна. Сегодня в «Патриоте» я видел, что кислородом пользуется практически каждый или очень много. По крайней мере, в том боксе, в котором я был», — сказал Воробьев.