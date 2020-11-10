Турция обновила суточный антирекорд по числу жертв коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 26 место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса – 396 831 – и 21 по количеству летальных исходов – 10 972. Всего в мире зафиксировано более 50,9 млн случаев COVID-19 — больше всего в США (10,1 млн), Индии (8,6 млн), Бразилии (5,7 млн), Франции (1,9 млн) и России (1,8 млн).