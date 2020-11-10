Турция обновила суточный антирекорд по числу жертв коронавируса
За последние сутки в Турции выявлено 2529 новых случаев коронавируса и 87 смертей — это рекордный показатель с 30 апреля, когда было зарегистрировано 93 летальных исхода от COVID-19, следует из данных Минздрава страны.
Вчера Турция обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса, в стране было выявлено 2576 зараженных. Всего с начала пандемии в Турции зарегистрировано 399 360 случаев COVID-19 и 11 059 летальных исходов.
По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает 26 место в мире по числу зарегистрированных случаев коронавируса – 396 831 – и 21 по количеству летальных исходов – 10 972. Всего в мире зафиксировано более 50,9 млн случаев COVID-19 — больше всего в США (10,1 млн), Индии (8,6 млн), Бразилии (5,7 млн), Франции (1,9 млн) и России (1,8 млн).
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что большинство граждан России (90%), вернувшихся из-за рубежа с коронавирусом, прибыли из Турции. Турция стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение после вызванных коронавирусом ограничений.