Число нарушителей самоизоляции в Москве превысило 90 тысяч
Более 90 000 москвичей привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции с начала пандемии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.
«За весь период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной изоляции было привлечено более 90 тысяч граждан», — сказал Данчиков.
Ранее Данчиков сообщил, что ежедневно в Москве фиксируется около 1500 нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах, к ответственности привлечены более 160 000 горожан. За несоблюдение требования о переводе 30% сотрудников на удаленку привлечены к административной ответственности более 32 000 юридических лиц и предпринимателей.
Обязательную самоизоляцию в Москве должны соблюдать пациенты, которые лечатся от коронавируса дома, а также проживающие с ними люди. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5 902 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 663 пациента, 68 умерли. За весь период в Москве зарегистрировано 481 068 заболевших, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов умерли. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.