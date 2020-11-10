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Число нарушителей самоизоляции в Москве превысило 90 тысяч

Ведомости

Более 90 000 москвичей привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции с начала пандемии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова. 

«За весь период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной изоляции было привлечено более 90 тысяч граждан», — сказал Данчиков. 

Ранее Данчиков сообщил, что ежедневно в Москве фиксируется около 1500 нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах, к ответственности привлечены более 160 000 горожан. За несоблюдение требования о переводе 30% сотрудников на удаленку привлечены к административной ответственности более 32 000 юридических лиц и предпринимателей.

Обязательную самоизоляцию в Москве должны соблюдать пациенты, которые лечатся от коронавируса дома, а также проживающие с ними люди. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.  

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5 902 случая заражения коронавирусом, выздоровели 3 663 пациента, 68 умерли. За весь период в Москве зарегистрировано 481 068 заболевших, 346 889 человек выздоровели, 7 429 пациентов умерли. Всего в России за сутки выявили 20 977 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее по теме: В нескольких регионах России заболеваемость в десятки раз выше, чем весной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных