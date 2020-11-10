Число нарушителей самоизоляции в Москве превысило 90 тысяч

Ранее Данчиков сообщил, что ежедневно в Москве фиксируется около 1500 нарушителей масочного и перчаточного режимов в общественных местах, к ответственности привлечены более 160 000 горожан. За несоблюдение требования о переводе 30% сотрудников на удаленку привлечены к административной ответственности более 32 000 юридических лиц и предпринимателей.