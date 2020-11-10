Самолет из Уфы приземлился в Москве после сообщения о неполадках
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Уфы в Москву, в штатном режиме приземлился в московском аэропорту Шереметьево, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Сел штатно в 21.07 мск», — сказал представитель.
По его словам, у самолета, следовавшего из Уфы в Москву рейсом №1259, во время полета сработал датчик отказа электросистемы.
В феврале следовавший из Берлина самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту «Внуково». ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в лайнере сработал датчик неисправности системы кондиционирования.