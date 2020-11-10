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Самолет из Уфы приземлился в Москве после сообщения о неполадках

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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Уфы в Москву, в штатном режиме приземлился в московском аэропорту Шереметьево, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Сел штатно в 21.07 мск», — сказал представитель.

По его словам, у самолета, следовавшего из Уфы в Москву рейсом №1259, во время полета сработал датчик отказа электросистемы.

В феврале следовавший из Берлина самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в аэропорту «Внуково». ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал, что в лайнере сработал датчик неисправности системы кондиционирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных