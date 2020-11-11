В Роспотребнадзоре допустили закупку иностранной вакцины от коронавируса

«В стране действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат — будь то импортная, будь то отечественная вакцина... Если будет возможность приобретать (импортную) вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор», — сказал Горелов в ходе круглого стола о работе региональных систем здравоохранения в период пандемии.