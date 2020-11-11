В Роспотребнадзоре допустили закупку иностранной вакцины от коронавируса
Россия может закупить импортную вакцину от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«В стране действует закон об иммунопрофилактике, который позволяет населению выбирать вакцинный препарат — будь то импортная, будь то отечественная вакцина... Если будет возможность приобретать (импортную) вакцину, то, конечно, штаб борьбы с коронавирусной инфекцией предпримет все попытки для того, чтобы у населения был выбор», — сказал Горелов в ходе круглого стола о работе региональных систем здравоохранения в период пандемии.
По его словам, невозможно одной вакциной вакцинировать и детей, и взрослых, и лиц 65+.
«Нужно давать врачам возможность выбора. Оценив те или иные показания для вакцин, мы выявим и противопоказания», — отметил специалист.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, умерли 432. 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. 9 ноября было зафиксировано рекордное число заболевших – 21 798. За весь период выявлено 1 836 960 случаев COVID-19 и 31 593 летальных исхода.