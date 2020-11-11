В России началось массовое производство вакцины от коронавируса
Массовое производство отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — сказал Мурашко на X Встрече министров здравоохранения стран БРИКС.
По словам министра, сегодня вакцина начала распространяться по российским регионам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что основной проблемой для массового производства вакцины от коронавируса в России является недостаток соответствующего оборудования. Он выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется к концу 2020 г.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи и назвали «Спутник V». Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%.