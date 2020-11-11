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В России началось массовое производство вакцины от коронавируса

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Массовое производство отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — сказал Мурашко на X Встрече министров здравоохранения стран БРИКС.

По словам министра, сегодня вакцина начала распространяться по российским регионам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что основной проблемой для массового производства вакцины от коронавируса в России является недостаток соответствующего оборудования. Он выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется к концу 2020 г. 

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи и назвали «Спутник V». Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%.

Ранее по теме: Разработчик вакцины «Спутник V» оценил ее эффективность в 92%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных