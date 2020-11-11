Собянин назвал число москвичей с антителами к коронавирусу
Антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».
«Я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 млн до 3 млн человек. Это большая цифра», — сказал Собянин, отметив, что этого недостаточно, чтобы создать устойчивую прослойку, которая бы «гасила» развитие пандемии.
В сентябре заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что популяционный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу стабилизировался в районе 20%.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зарегистрировано 4477 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 857 пациентов, 73 человека умерли. За весь период в Москве выявили 485 545 заболевших, 350 746 человек выздоровели, 7 502 пациента умерли.