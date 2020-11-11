Собянин назвал число москвичей с антителами к коронавирусу

«Я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 млн до 3 млн человек. Это большая цифра», — сказал Собянин, отметив, что этого недостаточно, чтобы создать устойчивую прослойку, которая бы «гасила» развитие пандемии.