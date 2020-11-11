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Собянин назвал число москвичей с антителами к коронавирусу

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Антитела к коронавирусу имеют около 3 млн москвичей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

«Я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 млн до 3 млн человек. Это большая цифра», — сказал Собянин, отметив, что этого недостаточно, чтобы создать устойчивую прослойку, которая бы «гасила» развитие пандемии.

В сентябре заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что популяционный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу стабилизировался в районе 20%.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зарегистрировано 4477 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3 857 пациентов, 73 человека умерли. За весь период в Москве выявили 485 545 заболевших, 350 746 человек выздоровели, 7 502 пациента умерли.

Ранее по теме: Собянин назвал возможные сроки введения новых ограничений в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных