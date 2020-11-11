Гинцбург назвал число привитых от коронавируса граждан
Привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V» около 50 000 граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«На сегодняшний день провакцинировано этим препаратом порядка 45-50 тыс. людей. В основном это … врачи из группы риска», — сказал Гинцбург. Сейчас, по его словам, проходит массовая вакцинация врачей, работающих в «красной зоне» по коронавирусу.
Вакцинация «Спутником V» всех граждан вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале 2021 г., а в мае-июне могут закончиться пострегистрационные исследования вакцины, рассказал он.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи и назвали «Спутник V». Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%.
11 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России началось массовое производство вакцины, она начала распространяться по российским регионам.