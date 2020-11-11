Гинцбург назвал число привитых от коронавируса граждан

«На сегодняшний день провакцинировано этим препаратом порядка 45-50 тыс. людей. В основном это … врачи из группы риска», — сказал Гинцбург. Сейчас, по его словам, проходит массовая вакцинация врачей, работающих в «красной зоне» по коронавирусу.