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Гинцбург назвал число привитых от коронавируса граждан

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Привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V» около 50 000 граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. 

«На сегодняшний день провакцинировано этим препаратом порядка 45-50 тыс. людей. В основном это … врачи из группы риска», — сказал Гинцбург. Сейчас, по его словам, проходит массовая вакцинация врачей, работающих в «красной зоне» по коронавирусу.  

Вакцинация «Спутником V» всех граждан вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале 2021 г., а в мае-июне могут закончиться пострегистрационные исследования вакцины, рассказал он.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в центре им. Гамалеи и назвали «Спутник V». Эффективность препарата, согласно промежуточным данным третьей фазы пострегистрационного исследования с участием 40 тыс. добровольцев, составила 92%. 

11 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России началось массовое производство вакцины, она начала распространяться по российским регионам.

Ранее по теме: В России началось массовое производство вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных