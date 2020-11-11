Гинцбург рассказал о сроках вакцинации от коронавируса всех желающих
Вакцинация от коронавируса всех желающих может занять около года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Через год мы должны прекратить уже вакцинацию, сказав, что все, кто захотел и кого надо, мы уже провакцинировали. А доступная вакцинация, вакцинация по месту жительства... такой момент должен наступить у нас в январе-феврале месяце», — сказал Гинцбург в ходе заседания Еврейского делового клуба.
10 ноября президент России Владимир Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. Массовое производство одной из них — «Спутник V» — началось 11 ноября, сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, умерли 432. 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. 9 ноября было зафиксировано рекордное число заболевших – 21 798. За весь период выявлено 1 836 960 случаев COVID-19 и 31 593 летальных исхода.