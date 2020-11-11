Гинцбург рассказал о сроках вакцинации от коронавируса всех желающих

«Через год мы должны прекратить уже вакцинацию, сказав, что все, кто захотел и кого надо, мы уже провакцинировали. А доступная вакцинация, вакцинация по месту жительства... такой момент должен наступить у нас в январе-феврале месяце», — сказал Гинцбург в ходе заседания Еврейского делового клуба.