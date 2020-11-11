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Гинцбург рассказал о сроках вакцинации от коронавируса всех желающих

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Вакцинация от коронавируса всех желающих может занять около года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Через год мы должны прекратить уже вакцинацию, сказав, что все, кто захотел и кого надо, мы уже провакцинировали. А доступная вакцинация, вакцинация по месту жительства... такой момент должен наступить у нас в январе-феврале месяце», — сказал Гинцбург в ходе заседания Еврейского делового клуба.

10 ноября президент России Владимир Путин заявил о скорой регистрации третьей российской вакцины от коронавируса. Массовое производство одной из них — «Спутник V» — началось 11 ноября, сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, умерли 432. 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. 9 ноября было зафиксировано рекордное число заболевших – 21 798. За весь период выявлено 1 836 960 случаев COVID-19 и 31 593 летальных исхода.

Ранее по теме: Гинцбург назвал число привитых от коронавируса граждан

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных