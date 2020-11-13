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Южная Корея планирует производить вакцину «Спутник V»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha договорились о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в год, говорится в аккаунте вакцины в Twitter.

«РФПИ и ведущая южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha договорились производить в Южной Корее более 150 млн доз вакцины #SputnikV в год», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что, по данным клинических испытаний, эффективность вакцины составляет 92%. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что венгерская сторона обсуждает с Россией частичный перенос производства вакцины «Спутник V» в Венгрию. Также обсуждается производство российской вакцины на территории Казахстана и Турции.

Евросоюз отказался в конце октября включать российскую и китайскую вакцины в свою стратегию вакцинации, так как она подразумевает только препараты, произведенные на его территории. В Еврокомиссии пояснили, что это не означает полного недопуска препаратов из России и Китая, однако им придется пройти тщательную сертификацию.

Ранее по теме: Венгрия может запустить производство российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных