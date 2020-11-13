Южная Корея планирует производить вакцину «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha договорились о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в год, говорится в аккаунте вакцины в Twitter.
«РФПИ и ведущая южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha договорились производить в Южной Корее более 150 млн доз вакцины #SputnikV в год», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что, по данным клинических испытаний, эффективность вакцины составляет 92%.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что венгерская сторона обсуждает с Россией частичный перенос производства вакцины «Спутник V» в Венгрию. Также обсуждается производство российской вакцины на территории Казахстана и Турции.
Евросоюз отказался в конце октября включать российскую и китайскую вакцины в свою стратегию вакцинации, так как она подразумевает только препараты, произведенные на его территории. В Еврокомиссии пояснили, что это не означает полного недопуска препаратов из России и Китая, однако им придется пройти тщательную сертификацию.