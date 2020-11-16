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Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

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Тест на коронавирус должен быть выполнен в течение 48 часов с момента поступления материала в лабораторию до момента получения результата пациентом. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лаборатории до получения его лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в постановлении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал недопустимой задержку выдачи результатов тестов на коронавирус. 

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 ноября, в России за сутки было выявлено максимальное число случаев COVID-19 — 22 778. За весь период в России было выявлено более 1,9 млн случаев, более 1,4 млн пациентов выздоровели. Зарегистрировано около 33 500 смертей от коронавируса.

Ранее по теме: В России выделили 1 млрд рублей на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных