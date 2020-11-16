Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 ноября, в России за сутки было выявлено максимальное число случаев COVID-19 — 22 778. За весь период в России было выявлено более 1,9 млн случаев, более 1,4 млн пациентов выздоровели. Зарегистрировано около 33 500 смертей от коронавируса.