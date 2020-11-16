Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус
Тест на коронавирус должен быть выполнен в течение 48 часов с момента поступления материала в лабораторию до момента получения результата пациентом. Соответствующее постановление главного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лаборатории до получения его лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — говорится в постановлении.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал недопустимой задержку выдачи результатов тестов на коронавирус.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 ноября, в России за сутки было выявлено максимальное число случаев COVID-19 — 22 778. За весь период в России было выявлено более 1,9 млн случаев, более 1,4 млн пациентов выздоровели. Зарегистрировано около 33 500 смертей от коронавируса.