Роспотребнадзор отменил обязательный тест на COVID-19 после самоизоляции
Россияне, у которых в течение 14 дней после контакта с зараженным коронавирусом человеком не проявились симптомы COVID-19, могут прервать режим самоизоляции без сдачи теста. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации и подписанного главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
«Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», — говорится в тексте документа.
При этом обязанность сдать тест при появлении симптомов заболевания COVID-19 сохраняется. Кроме того, россияне по-прежнему должны соблюдать двухнедельный карантин при контакте с зараженным.
По данным оперштаба на 16 ноября, в России зафиксирован новый за все время пандемии рекорд суточного прироста заболевших COVID-19 — 22 778. Показатель превышает 22 000 третий день подряд. Число случаев заражения, зарегистрированное в стране в течение пандемии, достигло 1 948 603. Из них выздоровели 1 453 849 пациентов. 33 489 человек умерли в результате заражения. 461 265 граждан болеют до сих пор.