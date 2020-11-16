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Роспотребнадзор отменил обязательный тест на COVID-19 после самоизоляции

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Россияне, у которых в течение 14 дней после контакта с зараженным коронавирусом человеком не проявились симптомы COVID-19, могут прервать режим самоизоляции без сдачи теста. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации и подписанного главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», — говорится в тексте документа.

При этом обязанность сдать тест при появлении симптомов заболевания COVID-19 сохраняется. Кроме того, россияне по-прежнему должны соблюдать двухнедельный карантин при контакте с зараженным.

По данным оперштаба на 16 ноября, в России зафиксирован новый за все время пандемии рекорд суточного прироста заболевших COVID-19 — 22 778. Показатель превышает 22 000 третий день подряд. Число случаев заражения, зарегистрированное в стране в течение пандемии, достигло 1 948 603. Из них выздоровели 1 453 849 пациентов. 33 489 человек умерли в результате заражения. 461 265 граждан болеют до сих пор.

Ранее по теме: Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных