Роспотребнадзор отменил обязательный тест на COVID-19 после самоизоляции

По данным оперштаба на 16 ноября, в России зафиксирован новый за все время пандемии рекорд суточного прироста заболевших COVID-19 — 22 778. Показатель превышает 22 000 третий день подряд. Число случаев заражения, зарегистрированное в стране в течение пандемии, достигло 1 948 603. Из них выздоровели 1 453 849 пациентов. 33 489 человек умерли в результате заражения. 461 265 граждан болеют до сих пор.