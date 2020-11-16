Попова назвала число регионов с растущей заболеваемостью коронавирусом

При этом, по словам Поповой, снижение заболеваемости отмечено в трех субъектах страны. «В стадии стабилизации — 55 субъектов. Хочу обратить внимание, что еще чуть больше двух недель назад в стадии стабилизации находился только 31 субъект», — сказала она.