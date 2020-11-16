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Попова назвала число регионов с растущей заболеваемостью коронавирусом

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На сегодняшний день в 25 регионах России продолжается рост заболеваемости COVID-19, еще в 55 ситуация находится на стадии стабилизации, сообщила в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В стадии продолжающегося роста находятся 25 субъектов, и замедление роста регистрируется в двух субъектах», — заявила она. 

При этом, по словам Поповой, снижение заболеваемости отмечено в трех субъектах страны. «В стадии стабилизации — 55 субъектов. Хочу обратить внимание, что еще чуть больше двух недель назад в стадии стабилизации находился только 31 субъект», — сказала она.

Попова добавила, что диапазон суточного прироста заболеваемости на 100 тыс. населения варьируется от региона к региону. Так, в Татарстане он составляет 1,8 на 100 тыс. человек, а в Карелии — 62 на 100 тыс. Помимо Карелии, самый высокий рост заражений отмечен в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области, добавила Попова.

Сегодня суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией вновь обновил рекорд и составил 22 778. По статистике оперштаба на 16 ноября, показатель превышает 22 тыс. третий день подряд. Число случаев заражения, зарегистрированное в стране за время пандемии, достигло 1 948 603. Из них выздоровели 1 453 849 пациентов. 33 489 человек умерли. 461 265 продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных