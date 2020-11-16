Попова назвала число регионов с растущей заболеваемостью коронавирусом
На сегодняшний день в 25 регионах России продолжается рост заболеваемости COVID-19, еще в 55 ситуация находится на стадии стабилизации, сообщила в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В стадии продолжающегося роста находятся 25 субъектов, и замедление роста регистрируется в двух субъектах», — заявила она.
При этом, по словам Поповой, снижение заболеваемости отмечено в трех субъектах страны. «В стадии стабилизации — 55 субъектов. Хочу обратить внимание, что еще чуть больше двух недель назад в стадии стабилизации находился только 31 субъект», — сказала она.
Попова добавила, что диапазон суточного прироста заболеваемости на 100 тыс. населения варьируется от региона к региону. Так, в Татарстане он составляет 1,8 на 100 тыс. человек, а в Карелии — 62 на 100 тыс. Помимо Карелии, самый высокий рост заражений отмечен в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области, добавила Попова.
Сегодня суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией вновь обновил рекорд и составил 22 778. По статистике оперштаба на 16 ноября, показатель превышает 22 тыс. третий день подряд. Число случаев заражения, зарегистрированное в стране за время пандемии, достигло 1 948 603. Из них выздоровели 1 453 849 пациентов. 33 489 человек умерли. 461 265 продолжают лечение.