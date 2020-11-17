Попова сообщила о новой мутации коронавируса в Сибири
Российскими инфекционистами в Сибири обнаружена новая, более заразная мутировавшая форма коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».
«Получает распространение вариант мутацией M153T в белке S. Данная замена, выявленная в девяти изолянтах в Сибирском регионе, с июля по август стала выявляться также и в европейской части России», — следует из презентации Поповой. Она отметила, что в этом регионе «формируется свой вариант определенной мутации». Эта мутация получила широкое распространение также в Японии и является более заразной, чем ранее выявленные.
Также Попова сообщила об определенных мутациях вируса, выявленных в Санкт-Петербурге и Челябинской области с высокой резистентностью к ряду препаратов «В других регионах такие мутации не выделены», — заверила глава Роспотребнадзора.
Она также отметила, что большинство штаммов вируса завезены в Россию из Западной Европы, а случаев появления первоначального штамма из Китая практически не обнаружено. «Сейчас мы не видим в России нового европейского штамма», — добавила Попова.
В начале ноября Роспотребнадзор выразил опасения, что новый штамм коронавируса 20A.EU1, который был выявлен и получил широкое распространение в Европе, может начать циркулировать и в России. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что результаты научных исследований и наблюдений не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья.
По данным оперштаба на 17 ноября, в России зафиксирована максимальная суточная смертность от коронавируса — 442. Суточный прирост заболевших уже четвертый день превышает 22 000 (22 410). В Москве зафиксировано 5882 новых случаев. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 971 013. Всего умерли 33 931. За сутки в стране полностью выздоровели 22 055 человек, продолжают лечение 461 178 пациентов.