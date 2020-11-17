Попова сообщила о новой мутации коронавируса в Сибири

В начале ноября Роспотребнадзор выразил опасения, что новый штамм коронавируса 20A.EU1, который был выявлен и получил широкое распространение в Европе, может начать циркулировать и в России. В то же время, в ведомстве подчеркнули, что результаты научных исследований и наблюдений не указывают на то, что новый штамм является более опасным для здоровья.