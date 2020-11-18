Голикова назвала срок поступления в гражданский оборот второй вакцины от коронавируса
Небольшие объемы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот. И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население Российской Федерации», — сказала Голикова.
Сегодня, по ее словам, началась третья фаза пострегистрационных исследований вакцины центра «Вектор», в которых участвуют 3000 человек.
«ЭпиВакКорона» получила регистрацию в середине октября, спустя два месяца после «Спутника V» от центра им. Гамалеи. Испытания вакцины должны начаться 18 ноября, их окончание запланировано на 15 июня следующего года.