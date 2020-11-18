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Голикова назвала срок поступления в гражданский оборот второй вакцины от коронавируса

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Небольшие объемы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот. И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население Российской Федерации», — сказала Голикова.

Сегодня, по ее словам, началась третья фаза пострегистрационных исследований вакцины центра «Вектор», в которых участвуют 3000 человек.

«ЭпиВакКорона» получила регистрацию в середине октября, спустя два месяца после «Спутника V» от центра им. Гамалеи. Испытания вакцины должны начаться 18 ноября, их окончание запланировано на 15 июня следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных