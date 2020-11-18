Голикова назвала срок поступления в гражданский оборот второй вакцины от коронавируса

«Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот. И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население Российской Федерации», — сказала Голикова.