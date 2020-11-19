В Приморье из-за ледяного дождя произошли перебои со светом и отоплением

Во Владивостоке ледяной дождь повалил деревья, из-за чего в нескольких районах города отключено электричество, жители жалуются на отключение воды, интернета и телевидения, есть информация о пострадавших автомобилях, сообщило издание PrimaMedia. По данным издания, несколько трасс остаются перекрытыми, водителей просят не ездить по Русскому мосту из-за возможного падения льда с конструкций моста на автомобили. Портал пишет, что на многих участках дорог провисшие провода мешают движению.