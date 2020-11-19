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В Приморье из-за ледяного дождя произошли перебои со светом и отоплением

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В Приморском крае почти в 40 населенных пунктах нарушено энергоснабжение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте министерства энергетики. Из-за ледяного дождя пострадали города Владивосток, Артем и еще более трех десятков населенных пунктов Шкотовского и Надеждинского районов, где проживают более 100 тыс. человек.

Во Владивостоке ледяной дождь повалил деревья, из-за чего в нескольких районах города отключено электричество, жители жалуются на отключение воды, интернета и телевидения, есть информация о пострадавших автомобилях, сообщило издание PrimaMedia. По данным издания, несколько трасс остаются перекрытыми, водителей просят не ездить по Русскому мосту из-за возможного падения льда с конструкций моста на автомобили. Портал пишет, что на многих участках дорог провисшие провода мешают движению.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал жителей региона по возможности оставаться дома. Руководителей компаний попросили организовать для сотрудников дистанционную работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных