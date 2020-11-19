В Приморье из-за ледяного дождя произошли перебои со светом и отоплением
В Приморском крае почти в 40 населенных пунктах нарушено энергоснабжение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте министерства энергетики. Из-за ледяного дождя пострадали города Владивосток, Артем и еще более трех десятков населенных пунктов Шкотовского и Надеждинского районов, где проживают более 100 тыс. человек.
Во Владивостоке ледяной дождь повалил деревья, из-за чего в нескольких районах города отключено электричество, жители жалуются на отключение воды, интернета и телевидения, есть информация о пострадавших автомобилях, сообщило издание PrimaMedia. По данным издания, несколько трасс остаются перекрытыми, водителей просят не ездить по Русскому мосту из-за возможного падения льда с конструкций моста на автомобили. Портал пишет, что на многих участках дорог провисшие провода мешают движению.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал жителей региона по возможности оставаться дома. Руководителей компаний попросили организовать для сотрудников дистанционную работу.