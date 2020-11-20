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Центр «Вектор» сообщил об антителах у всех привитых вакциной добровольцев

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Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, привитых вакциной «ЭпиВакКорона», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее разработчика – государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Клинические исследования показали, что антитела были выявлены у 100% добровольцев, иммунизированных вакциной "ЭпиВакКорона"», – говорится в сообщении. Серьезных побочных эффектов после вакцинации не выявлено, на болезненность в месте укола пожаловались шесть добровольцев.

В «Векторе» отметили, что оценить эффективность вакцины можно будет только после подведения итогов пострегистрационных исследований. Центр планирует выпустить 50 000 доз препарата до конца года, уже произведено 15 000 доз. Массовое производство начнется в 2021 г.

14 октября в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 3000 добровольцев, окончание которых запланировано на июнь 2021 г. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что небольшие объемы вакцины «ЭпиВакКорона» могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря.

Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» – была зарегистрирована в России в августе, ее разработал Центр им. Гамалеи.

Ранее по теме: Голикова назвала срок поступления в гражданский оборот второй вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных