Центр «Вектор» сообщил об антителах у всех привитых вакциной добровольцев
Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, привитых вакциной «ЭпиВакКорона», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее разработчика – государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
«Клинические исследования показали, что антитела были выявлены у 100% добровольцев, иммунизированных вакциной "ЭпиВакКорона"», – говорится в сообщении. Серьезных побочных эффектов после вакцинации не выявлено, на болезненность в месте укола пожаловались шесть добровольцев.
В «Векторе» отметили, что оценить эффективность вакцины можно будет только после подведения итогов пострегистрационных исследований. Центр планирует выпустить 50 000 доз препарата до конца года, уже произведено 15 000 доз. Массовое производство начнется в 2021 г.
14 октября в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 3000 добровольцев, окончание которых запланировано на июнь 2021 г. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что небольшие объемы вакцины «ЭпиВакКорона» могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря.
Первая в мире вакцина от коронавируса – «Спутник V» – была зарегистрирована в России в августе, ее разработал Центр им. Гамалеи.