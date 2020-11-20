Центр «Вектор» сообщил об антителах у всех привитых вакциной добровольцев

14 октября в стране зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса – «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор». Сейчас в стране проходят ее пострегистрационные испытания с участием 3000 добровольцев, окончание которых запланировано на июнь 2021 г. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что небольшие объемы вакцины «ЭпиВакКорона» могут поступить в гражданский оборот до 10 декабря.