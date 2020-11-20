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Мишустин призвал реформировать систему социальной помощи населению

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Властям следует перейти к «по-настоящему адресной» социальной поддержке населения с помощью единой цифровой платформы, а не «размазывать по пять копеек» для всех, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства, передает «РИА Новости»

Он отметил, что сейчас в России «огромное число льгот и пособий» для выравнивания финансового положения семей. «Необходимо сделать так, чтобы их (пособия. — прим. ред.) получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, ...грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек», — сказал Мишустин.

По его словам, необходимо создать единую цифровую платформу в социальной сфере, которая поможет выявлять нуждающихся в поддержке. «Зачастую человек даже не знает, что ему полагается какая-то льгота, и государство должно ему помочь, и не обращается за определенной льготой или пособием», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что цифровая система Федеральной налоговой службы уже позволила провести выплаты семьям с детьми в период после ограничений в связи с пандемией без личного участия заявителей. «При этом ведется автоматическая проверка данных о доходах этих семей», — заверил премьер. По словам Мишустина, проект по определению нуждающихся семей запустят в России до конца года.

В июле Мишустин предложил президенту России Владимиру Путину создать «социальное казначейство» – систему, которая повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. В правительстве считают, что несмотря на аномальной для постсоветского времени доли пособий в общих доходах населения (19%) и в ВВП (3%), до действительно нуждающихся доходит только четверть выделяемых средств. Остальное достается тем, кто в помощи и не нуждается, а доля адресных пособий в доходах беднейших людей в среднем не превышает 2%, оценивали эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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