«Сбер» назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом

По данным СберИндекса, самый низкий риск заразиться коронавирусом в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодаре — на 15% ниже среднеросссийского. В остальных городах-миллионниках России риск заражения также ниже среднего по стране, говорится в исследовании.