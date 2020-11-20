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«Сбер» назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом

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Самый высокий риск заразиться коронавирусной инфекцией среди российских городов-миллионников зарегистрирован в Перми и Воронеже, говорится в исследовании СберИндекса. В этих городах риск заражения на 15% выше, чем в среднем по стране.

На втором месте — Новосибирск и Иркутск: там риск заразиться на 7% выше среднего в России. Риск заражения коронавирусом примерно равен среднему по стране в Хабаровске, Саратове, Челябинске, Омске и Красноярске. 

По данным СберИндекса, самый низкий риск заразиться коронавирусом в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодаре — на 15% ниже среднеросссийского. В остальных городах-миллионниках России риск заражения также ниже среднего по стране, говорится в исследовании.

По данным оперативного штаба на 20 ноября, в России зарегистрировано более 2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,5 млн пациентов выздоровели, более 35 000 — скончались от вируса. 20 ноября зарегистрирован максимальный суточный прирост заболеваемости — 24 318 случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных