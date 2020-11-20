«Сбер» назвал города с самым высоким риском заражения коронавирусом
Самый высокий риск заразиться коронавирусной инфекцией среди российских городов-миллионников зарегистрирован в Перми и Воронеже, говорится в исследовании СберИндекса. В этих городах риск заражения на 15% выше, чем в среднем по стране.
На втором месте — Новосибирск и Иркутск: там риск заразиться на 7% выше среднего в России. Риск заражения коронавирусом примерно равен среднему по стране в Хабаровске, Саратове, Челябинске, Омске и Красноярске.
По данным СберИндекса, самый низкий риск заразиться коронавирусом в Москве, Нижнем Новгороде и Краснодаре — на 15% ниже среднеросссийского. В остальных городах-миллионниках России риск заражения также ниже среднего по стране, говорится в исследовании.
По данным оперативного штаба на 20 ноября, в России зарегистрировано более 2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,5 млн пациентов выздоровели, более 35 000 — скончались от вируса. 20 ноября зарегистрирован максимальный суточный прирост заболеваемости — 24 318 случаев заражения.