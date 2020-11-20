Патриарх Кирилл зарегистрировался в «Одноклассниках»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своего рождения зарегистрировался в социальной сети «Одноклассники».
«Сердечно приветствую всех вас и сообщаю, что теперь в социальной сети «Одноклассники» будет и моя официальная страница», — написал патриарх. Он отметил, что соцсети – это пространство для общения и выражения мнения по разным вопросам, что нередко приводит к распространению «негативных стереотипов и даже откровенной лжи о вере и церкви». От поведения людей в интернете, по словам патриарха, «в немалой степени зависит отношение общества к вере и церкви».
В этой связи патриарх вспомнил, как в советских школах обществу навязывалось атеистическое мировоззрение, и ему как сыну священника нередко приходилось отстаивать свою веру в бога перед школьниками и учителями. «Тем не менее, о школьных годах у меня остались теплые воспоминания», — сказал он.
Аккаунт будет вести пресс-служба патриарха, на странице будут размещаться цитаты из его проповедей, видеозаписи выступлений и фотоотчеты с мероприятий с участием предстоятеля РПЦ, рассказал врио пресс-секретаря патриарха Владимир Легойда. У патриарха также есть страницы во «ВКонтакте» и Facebook.
Сегодня патриарху Кириллу исполнилось 74 года. Он стал патриархом в феврале 2009 г. Ранее он был председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, а до этого служил митрополитом Смоленским и Калининградским. С днем рождения его поздравили в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.