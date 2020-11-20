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Патриарх Кирилл зарегистрировался в «Одноклассниках»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день своего рождения зарегистрировался в социальной сети «Одноклассники».

«Сердечно приветствую всех вас и сообщаю, что теперь в социальной сети «Одноклассники» будет и моя официальная страница», — написал патриарх. Он отметил, что соцсети – это пространство для общения и выражения мнения по разным вопросам, что нередко приводит к распространению «негативных стереотипов и даже откровенной лжи о вере и церкви». От поведения людей в интернете, по словам патриарха, «в немалой степени зависит отношение общества к вере и церкви».

В этой связи патриарх вспомнил, как в советских школах обществу навязывалось атеистическое мировоззрение, и ему как сыну священника нередко приходилось отстаивать свою веру в бога перед школьниками и учителями. «Тем не менее, о школьных годах у меня остались теплые воспоминания», — сказал он. 

Аккаунт будет вести пресс-служба патриарха, на странице будут размещаться цитаты из его проповедей, видеозаписи выступлений и фотоотчеты с мероприятий с участием предстоятеля РПЦ, рассказал врио пресс-секретаря патриарха Владимир Легойда. У патриарха также есть страницы во «ВКонтакте» и Facebook.

Сегодня патриарху Кириллу исполнилось 74 года. Он стал патриархом в феврале 2009 г. Ранее он был председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, а до этого служил митрополитом Смоленским и Калининградским. С днем рождения его поздравили в том числе президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее по теме: Патриарх Кирилл назвал пандемию коронавируса «последним звонком» для человечества

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных