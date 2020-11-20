Патриарх Кирилл зарегистрировался в «Одноклассниках»

«Сердечно приветствую всех вас и сообщаю, что теперь в социальной сети «Одноклассники» будет и моя официальная страница», — написал патриарх. Он отметил, что соцсети – это пространство для общения и выражения мнения по разным вопросам, что нередко приводит к распространению «негативных стереотипов и даже откровенной лжи о вере и церкви». От поведения людей в интернете, по словам патриарха, «в немалой степени зависит отношение общества к вере и церкви».