Володин высказался против штрафов за превышение скорости на 1 км в час
Инициатива о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч не найдет поддержки в парламенте, она нуждается во всесторонней проработке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Вячеслав Володин считает, что прежде, чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать. Необходимо провести консультации с фракциями и выяснить отношение депутатов профильного комитета», — передает пресс-служба Госдумы.
По словам Володина, ранее правительство предложило снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км до 10 км/ч, что депутаты не поддержали. «Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км», — подчеркнул Володин. По его мнению, среди аргументов против этой инициативы присутствует фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.
Ранее депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что введение штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. В конце декабря 2019 г. пресс-секретарь Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост премьер-министра, сообщил, что Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, МВД также не одобряет эту инициативу, поэтому в ближайшее время решение о снижении порога вряд ли будет принято.