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Володин высказался против штрафов за превышение скорости на 1 км в час

Ведомости

Инициатива о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч не найдет поддержки в парламенте, она нуждается во всесторонней проработке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вячеслав Володин считает, что прежде, чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать. Необходимо провести консультации с фракциями и выяснить отношение депутатов профильного комитета», — передает пресс-служба Госдумы.

По словам Володина, ранее правительство предложило снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км до 10 км/ч, что депутаты не поддержали. «Тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 км», — подчеркнул Володин. По его мнению, среди аргументов против этой инициативы присутствует фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.

Ранее депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что введение штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. В конце декабря 2019 г. пресс-секретарь Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост премьер-министра, сообщил, что Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, МВД также не одобряет эту инициативу, поэтому в ближайшее время решение о снижении порога вряд ли будет принято.

Ранее по теме: В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км в час

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных