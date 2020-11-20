Володин высказался против штрафов за превышение скорости на 1 км в час

Ранее депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что введение штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. В конце декабря 2019 г. пресс-секретарь Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост премьер-министра, сообщил, что Медведев сомневается в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. По его словам, МВД также не одобряет эту инициативу, поэтому в ближайшее время решение о снижении порога вряд ли будет принято.