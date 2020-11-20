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Путин заявил об эффективности российских вакцин от коронавируса

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Российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» безопасны для людей и эффективны в борьбе с коронавирусом, заявил в ходе выступления на форуме АТЭС президент России Владимир Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».

«Хочу подчеркнуть, обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям — они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном — в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия совместно с зарубежными партнерами прорабатывает возможность поставки вакцин в другие страны и локализации их производства. Кроме того, в стране сейчас на завершающей стадии испытаний находится третья вакцина, отметил президент.

«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. О регистрации препарата Путин объявил 11 августа. 14 октября стало известно о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Сейчас оба препарата проходят пострегистрационную фазу испытаний с участием 40 000 добровольцев. Кроме того, испытания проходит вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.

По данным оперштаба на 20 ноября, за последние сутки в России коронавирус выявлен у рекордного числа жителей — 24 318. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 2 039 926 человек. Из них выздоровели 1 551 414, 35 311 умерли, 453 201 все еще болеют.

Ранее по теме: Центр «Вектор» сообщил об антителах у всех привитых вакциной добровольцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных