Путин заявил об эффективности российских вакцин от коронавируса

«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. О регистрации препарата Путин объявил 11 августа. 14 октября стало известно о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Сейчас оба препарата проходят пострегистрационную фазу испытаний с участием 40 000 добровольцев. Кроме того, испытания проходит вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.