Путин заявил об эффективности российских вакцин от коронавируса
Российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» безопасны для людей и эффективны в борьбе с коронавирусом, заявил в ходе выступления на форуме АТЭС президент России Владимир Путин. Трансляцию выступления вел телеканал «Россия 24».
«Хочу подчеркнуть, обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям — они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном — в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем», — сказал глава государства.
Путин добавил, что Россия совместно с зарубежными партнерами прорабатывает возможность поставки вакцин в другие страны и локализации их производства. Кроме того, в стране сейчас на завершающей стадии испытаний находится третья вакцина, отметил президент.
«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. О регистрации препарата Путин объявил 11 августа. 14 октября стало известно о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Сейчас оба препарата проходят пострегистрационную фазу испытаний с участием 40 000 добровольцев. Кроме того, испытания проходит вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.
По данным оперштаба на 20 ноября, за последние сутки в России коронавирус выявлен у рекордного числа жителей — 24 318. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 2 039 926 человек. Из них выздоровели 1 551 414, 35 311 умерли, 453 201 все еще болеют.