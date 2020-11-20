В Тбилиси неизвестный захватил в заложники девять человек
Неизвестный мужчина захватил девять человек в заложники в офисе микрофиннсовой организации в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
«Полиция мобилизована возле офиса одной из микрофинансовых организаций на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси. По предварительной информации, в офис ворвался вооруженный человек», — говорится в сообщении. Полиция оцепила место происшествия и проводит все необходимые мероприятия.
«По фактам незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и грабежа начато расследование по статьям 236 и 179 Уголовного кодекса Грузии», — добавили в МВД страны. Полиция призывает СМИ не распространять недостоверную информацию о происходящем.
Как сообщает телеканал Rustavi2, на улице Церетелли закрывают магазины, полиция эвакуирует работников, посетителей и прохожих. О каких-либо требованиях нападавшего пока неизвестно.
В конце октября вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Он выставил властям требование: выплатить ему $500 000. Нескольким заложникам удалось сбежать из здания в самом начале. К концу дня силовикам удалось освободить 16 оставшихся заложников, однако нападавший смог скрыться.
В тот же день МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 179, 236 и 144 УК страны (грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников). Позже МВД назвало имя преступника: им оказался бывший силовик, ветеран войны 2008 г. Бадри Есебуа 1988 года рождения.