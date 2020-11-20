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В Тбилиси неизвестный захватил в заложники девять человек

Ведомости

Неизвестный мужчина захватил девять человек в заложники в офисе микрофиннсовой организации в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«Полиция мобилизована возле офиса одной из микрофинансовых организаций на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси. По предварительной информации, в офис ворвался вооруженный человек», — говорится в сообщении. Полиция оцепила место происшествия и проводит все необходимые мероприятия.

«По фактам незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и грабежа начато расследование по статьям 236 и 179 Уголовного кодекса Грузии», — добавили в МВД страны. Полиция призывает СМИ не распространять недостоверную информацию о происходящем.

Как сообщает телеканал Rustavi2, на улице Церетелли закрывают магазины, полиция эвакуирует работников, посетителей и прохожих. О каких-либо требованиях нападавшего пока неизвестно.

В конце октября вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Он выставил властям требование: выплатить ему $500 000. Нескольким заложникам удалось сбежать из здания в самом начале. К концу дня силовикам удалось освободить 16 оставшихся заложников, однако нападавший смог скрыться.

В тот же день МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 179, 236 и 144 УК страны (грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников). Позже МВД назвало имя преступника: им оказался бывший силовик, ветеран войны 2008 г. Бадри Есебуа 1988 года рождения.

Ранее по теме: МВД Грузии назвало имя напавшего на банк в Зугдиди

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных