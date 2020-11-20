В Тбилиси неизвестный захватил в заложники девять человек

В конце октября вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании Банка Грузии в городе Зугдиди на западе страны. Он выставил властям требование: выплатить ему $500 000. Нескольким заложникам удалось сбежать из здания в самом начале. К концу дня силовикам удалось освободить 16 оставшихся заложников, однако нападавший смог скрыться.