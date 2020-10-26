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МВД Грузии назвало имя напавшего на банк в Зугдиди

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Человеком, напавшим на отделение Банка Грузии в Зугдиди и взявшим там заложников, оказался бывший силовик, ветеран войны 2008 г. Бадри Есебуа 1988 года рождения. Об этом сообщил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе, передает Rustavi2. 

«Бадри Эсебуа, 1988 года рождения, был опознан. Полиция активно его разыскивает», — сказал Борцвадзе. Кроме того, в отношении напавшего на отделение Банку Грузии в Зугдили начато расследование по статье «терроризм».

Телеканал также сообщает, что в доме Эсебуа в деревне Григоли проведен обыск, а в Зугдиди по подозрению в причастности к нападению задержаны два человека. 

Вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании «Банка Грузии» в Зугдиди днем 21 октября. Он выставил властям требование: выплатить ему $500 000. Нескольким заложникам удалось сбежать из здания в самом начале. 

К концу дня силовикам удалось освободить 16 оставшихся заложников, однако нападавшему удалось скрыться. В тот же день МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 179, 236 и 144 УК страны (грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников).

На следующий день, 22 октября, неизвестный ограбил в районе Кобулети автомобиль Банка Грузии и похитил 75 000 лари (около 1 787 300 руб.). О том, был ли нападавший тем же, кто взял заложников в Зугдиди, не сообщалось

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных