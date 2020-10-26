МВД Грузии назвало имя напавшего на банк в Зугдиди
Человеком, напавшим на отделение Банка Грузии в Зугдиди и взявшим там заложников, оказался бывший силовик, ветеран войны 2008 г. Бадри Есебуа 1988 года рождения. Об этом сообщил замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе, передает Rustavi2.
«Бадри Эсебуа, 1988 года рождения, был опознан. Полиция активно его разыскивает», — сказал Борцвадзе. Кроме того, в отношении напавшего на отделение Банку Грузии в Зугдили начато расследование по статье «терроризм».
Телеканал также сообщает, что в доме Эсебуа в деревне Григоли проведен обыск, а в Зугдиди по подозрению в причастности к нападению задержаны два человека.
Вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании «Банка Грузии» в Зугдиди днем 21 октября. Он выставил властям требование: выплатить ему $500 000. Нескольким заложникам удалось сбежать из здания в самом начале.
К концу дня силовикам удалось освободить 16 оставшихся заложников, однако нападавшему удалось скрыться. В тот же день МВД Грузии начало расследование инцидента по статьям 179, 236 и 144 УК страны (грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников).
На следующий день, 22 октября, неизвестный ограбил в районе Кобулети автомобиль Банка Грузии и похитил 75 000 лари (около 1 787 300 руб.). О том, был ли нападавший тем же, кто взял заложников в Зугдиди, не сообщалось