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В Москве закрыли клинику за непредоставление информации о пациентах с COVID-19

Ведомости

Роспотребнадзор временно запретил деятельность клиники «Чайка» в «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Запрет связан с тем, что клиника не предоставила ведомству данные о пациентах с коронавирусом, сообщил оперативный штаб со ссылкой на специалиста столичного управления Роспотребнадзора Александру Нормову.

«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники "Чайка" в виде временного запрета деятельности», — сказала Нормова, отметив, что непредоставление сведений о пациентах с COVID-19 влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Санкции ведомства предусматривают наказание на срок до 90 суток.

По данным оперштаба на 20 ноября, в Москве за сутки выявили 6902 случая COVID-19. За весь период в Москве зарегистрировано 539 970 случаев заражения, 137 559 из них продолжают лечение. 394 252 выздоровели, 8159 — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных