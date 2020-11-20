В Москве закрыли клинику за непредоставление информации о пациентах с COVID-19
Роспотребнадзор временно запретил деятельность клиники «Чайка» в «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Запрет связан с тем, что клиника не предоставила ведомству данные о пациентах с коронавирусом, сообщил оперативный штаб со ссылкой на специалиста столичного управления Роспотребнадзора Александру Нормову.
«Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники "Чайка" в виде временного запрета деятельности», — сказала Нормова, отметив, что непредоставление сведений о пациентах с COVID-19 влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Санкции ведомства предусматривают наказание на срок до 90 суток.
По данным оперштаба на 20 ноября, в Москве за сутки выявили 6902 случая COVID-19. За весь период в Москве зарегистрировано 539 970 случаев заражения, 137 559 из них продолжают лечение. 394 252 выздоровели, 8159 — скончались.