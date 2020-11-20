В Москве закрыли клинику за непредоставление информации о пациентах с COVID-19

Роспотребнадзор временно запретил деятельность клиники «Чайка» в «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Запрет связан с тем, что клиника не предоставила ведомству данные о пациентах с коронавирусом, сообщил оперативный штаб со ссылкой на специалиста столичного управления Роспотребнадзора Александру Нормову.