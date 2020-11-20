Полиция освободила захваченных в Тбилиси заложников
Из захваченного неизвестным вооруженным мужчиной офиса микрофинансовой организации в Тбилиси освободили всех девятерых заложников, написала в Facebook официальный представитель МВД страны Нино Гиоргобиани.
«Все заложники освобождены, нападавший задержан», — написала она. Телеканал Rustavi2 сообщает, что состояние заложников удовлетворительное. Полиции удалось освободить их после нескольких часов переговоров. Сначала удалось освободить шесть человек.
Грузинский «Первый канал» сообщает, что заложников было не девять, а 11, но не уточняет источник этой информации. Он также подтверждает их освобождение.
Ранее сегодня МВД Грузии сообщило, что вооруженный неизвестный ворвался в офис микрофинансовой организации на улице Церетелли в Тбилиси и захватил девять заложников. Ведомство возбудило уголовные дела по фактам незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия, а также грабежа (ст. 236 и 179 Уголовного кодекса Грузии).