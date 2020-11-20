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Полиция освободила захваченных в Тбилиси заложников

Ведомости

Из захваченного неизвестным вооруженным мужчиной офиса микрофинансовой организации в Тбилиси освободили всех девятерых заложников, написала в Facebook официальный представитель МВД страны Нино Гиоргобиани.

«Все заложники освобождены, нападавший задержан», — написала она. Телеканал Rustavi2 сообщает, что состояние заложников удовлетворительное. Полиции удалось освободить их после нескольких часов переговоров. Сначала удалось освободить шесть человек.

Грузинский «Первый канал» сообщает, что заложников было не девять, а 11, но не уточняет источник этой информации. Он также подтверждает их освобождение.

Ранее сегодня МВД Грузии сообщило, что вооруженный неизвестный ворвался в офис микрофинансовой организации на улице Церетелли в Тбилиси и захватил девять заложников. Ведомство возбудило уголовные дела по фактам незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия, а также грабежа (ст. 236 и 179 Уголовного кодекса Грузии).

Ранее по теме: В Тбилиси неизвестный захватил в заложники девять человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных