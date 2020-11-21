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В России за сутки выявили 24 822 новых случая коронавируса

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В России за сутки выявили 24 822 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 064 748. Умерли за день 467 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 35 778.

Вчера, 20 ноября, оперштаб сообщил о 24 318 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 7168 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6080 пациентов, скончались 74 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+2476), Подмосковье (+916), Нижегородская (+451) и Свердловская (+378) области.

За сутки в России полностью выздоровели 26 021 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 577 435 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 57,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 11,9 млн случаев, Индии (свыше 9 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (2,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса близка.

Ранее по теме: Собянин объявил о скорой победе над коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных