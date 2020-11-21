В России за сутки выявили 24 822 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 24 822 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 064 748. Умерли за день 467 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 35 778.
Вчера, 20 ноября, оперштаб сообщил о 24 318 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 7168 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6080 пациентов, скончались 74 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+2476), Подмосковье (+916), Нижегородская (+451) и Свердловская (+378) области.
За сутки в России полностью выздоровели 26 021 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 577 435 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 57,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 11,9 млн случаев, Индии (свыше 9 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (2,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что победа над пандемией коронавируса близка.