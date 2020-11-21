Москвичи начнут узнавать результаты теста на коронавирус по СМС
Москвичи с сегодняшнего дня смогут узнавать результаты ПЦР-теста на коронавирус по СМС, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Начиная с сегодняшнего дня горожане, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19, будут узнавать результат анализа в СМС-сообщениях. Это касается тестов, выполненных городскими медучреждениями», — приводятся ее слова на сайте мэра Москвы.
По ее словам, мера введена для повышения оперативности оповещения граждан. Сообщение будет приходить и при положительном, и при отрицательном тесте, подчеркнула она. В случае, если тест не сможет показать конкретный результат, то по СМС придет просьба пересдать его.
Оповещение через СМС не будет приходить, если пациент сделал тест в частной лаборатории, пояснила Ракова. Исследование можно пройти в одной из 162 московских поликлиник, отмечается на сайте мэра столицы.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что действующие в столице ограничения неприятные, но при этом они дают положительный результат.