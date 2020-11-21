Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Общество

Москвичи начнут узнавать результаты теста на коронавирус по СМС

Ведомости

Москвичи с сегодняшнего дня смогут узнавать результаты ПЦР-теста на коронавирус по СМС, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Начиная с сегодняшнего дня горожане, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19, будут узнавать результат анализа в СМС-сообщениях. Это касается тестов, выполненных городскими медучреждениями», — приводятся ее слова на сайте мэра Москвы.

По ее словам, мера введена для повышения оперативности оповещения граждан. Сообщение будет приходить и при положительном, и при отрицательном тесте, подчеркнула она. В случае, если тест не сможет показать конкретный результат, то по СМС придет просьба пересдать его.

Оповещение через СМС не будет приходить, если пациент сделал тест в частной лаборатории, пояснила Ракова. Исследование можно пройти в одной из 162 московских поликлиник, отмечается на сайте мэра столицы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что действующие в столице ограничения неприятные, но при этом они дают положительный результат.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 24 822 новых случая коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных