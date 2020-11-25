Роскачество рассказало о новой схеме мошенничества в Telegram

Также организация перечислила признаки мошеннических каналов в Telegram. Среди них — предложения перейти по внешней ссылке на сайт с сомнительным адресом, варианты легкого заработка, ссылки на «секретные чаты», заявления о «переезде» канала и ссылка на якобы новый ресурс, а также предложения скачать какие-либо файлы и архивы.