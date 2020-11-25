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Роскачество рассказало о новой схеме мошенничества в Telegram

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Мошенники обращаются к администраторам популярных Telegram-каналов с предложением о рекламе, высылают вредоносную ссылку якобы с презентацией продукта и «отбирают» доступ к управлению аккаунтом, говорится в сообщении Роскачества.

По данным организации, таким образом пострадали владельцы неофициального канала Reddit. С подобными мошенниками сталкивались также администраторы Baza, «Кода Дурова» и «Двача».

«На последнем этапе (переговоров о рекламе. — Прим. Ред.) они (мошенники. — Прим. Ред.) предлагают скачать архивный файл якобы с презентацией продукта, рекламу которого они хотят оплатить. На самом деле данный архив содержит вредоносную программу, отбирающую управление аккаунтом в Telegram и передающую данные злоумышленнику», — говорится в сообщении Роскачества.

Также в организации рассказали, что сейчас в Telegram появляется множество «клонов» популярных каналов или каналов известных людей. Роскачество рекомендовало искать ссылку на достоверный аккаунт на других официальных площадках интересующего персонажа.

Также организация перечислила признаки мошеннических каналов в Telegram. Среди них — предложения перейти по внешней ссылке на сайт с сомнительным адресом, варианты легкого заработка, ссылки на «секретные чаты», заявления о «переезде» канала и ссылка на якобы новый ресурс, а также предложения скачать какие-либо файлы и архивы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных