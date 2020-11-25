Роскачество рассказало о новой схеме мошенничества в Telegram
Мошенники обращаются к администраторам популярных Telegram-каналов с предложением о рекламе, высылают вредоносную ссылку якобы с презентацией продукта и «отбирают» доступ к управлению аккаунтом, говорится в сообщении Роскачества.
По данным организации, таким образом пострадали владельцы неофициального канала Reddit. С подобными мошенниками сталкивались также администраторы Baza, «Кода Дурова» и «Двача».
«На последнем этапе (переговоров о рекламе. — Прим. Ред.) они (мошенники. — Прим. Ред.) предлагают скачать архивный файл якобы с презентацией продукта, рекламу которого они хотят оплатить. На самом деле данный архив содержит вредоносную программу, отбирающую управление аккаунтом в Telegram и передающую данные злоумышленнику», — говорится в сообщении Роскачества.
Также в организации рассказали, что сейчас в Telegram появляется множество «клонов» популярных каналов или каналов известных людей. Роскачество рекомендовало искать ссылку на достоверный аккаунт на других официальных площадках интересующего персонажа.
Также организация перечислила признаки мошеннических каналов в Telegram. Среди них — предложения перейти по внешней ссылке на сайт с сомнительным адресом, варианты легкого заработка, ссылки на «секретные чаты», заявления о «переезде» канала и ссылка на якобы новый ресурс, а также предложения скачать какие-либо файлы и архивы.