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Минпросвещения утвердило дату итогового сочинения для 11 классов

Ведомости

Итоговое сочинение по русскому языку в 11 классах состоится 5 апреля 2021 г., следует из приказа Минпросвещения и Рособрандзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА (государственной итоговой аттестации – прим. ред.) проводится 5 апреля 2021 г.», — говорится в документе. В качестве дополнительных сроков указаны 21 апреля и 5 мая.

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что итоговое сочинение в 11 классах пройдет не раньше 5 апреля следующего года из-за пандемии коронавируса. Изначально сочинение должно было пройти 2 декабря. Его успешное написание означает допуск к ЕГЭ, напомнили в ведомстве. 

Итоговое сочинение по русскому языку в 9 классах должно пройти согласно расписанию 10 февраля 2021 г. и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая.

Ранее по теме: Рособрнадзор перенес итоговое сочинение в 11 классе из-за пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных