Минпросвещения утвердило дату итогового сочинения для 11 классов

Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что итоговое сочинение в 11 классах пройдет не раньше 5 апреля следующего года из-за пандемии коронавируса. Изначально сочинение должно было пройти 2 декабря. Его успешное написание означает допуск к ЕГЭ, напомнили в ведомстве.