Минпросвещения утвердило дату итогового сочинения для 11 классов
Итоговое сочинение по русскому языку в 11 классах состоится 5 апреля 2021 г., следует из приказа Минпросвещения и Рособрандзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА (государственной итоговой аттестации – прим. ред.) проводится 5 апреля 2021 г.», — говорится в документе. В качестве дополнительных сроков указаны 21 апреля и 5 мая.
Ранее пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что итоговое сочинение в 11 классах пройдет не раньше 5 апреля следующего года из-за пандемии коронавируса. Изначально сочинение должно было пройти 2 декабря. Его успешное написание означает допуск к ЕГЭ, напомнили в ведомстве.
Итоговое сочинение по русскому языку в 9 классах должно пройти согласно расписанию 10 февраля 2021 г. и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая.