ВОЗ призвала отказаться от крупных корпоративов в России

«90% людей если будут соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию … если будем отказываться от больших корпоративов и других мероприятий, где очень много людей очень близко подходят друг к другу, мне кажется, мы сможем считать, что мы на плато», — сказала Вуйнович.