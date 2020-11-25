ВОЗ призвала отказаться от крупных корпоративов в России
Соблюдение масочного режима, социальной дистанции и отказ от корпоративов с участием большого количества людей может способствовать выходу России на плато по заболеваемости коронавирусом, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».
«90% людей если будут соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию … если будем отказываться от больших корпоративов и других мероприятий, где очень много людей очень близко подходят друг к другу, мне кажется, мы сможем считать, что мы на плато», — сказала Вуйнович.
Ранее врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что выход заболеваемости коронавирусом на плато будет возможен, когда люди будут соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски и перчатки.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев коронавируса, 25 748 человек выздоровели, 507 – умерли. Всего в стране зарегистрировано около 2,2 млн случаев COVID-19.