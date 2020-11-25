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ВОЗ призвала отказаться от крупных корпоративов в России

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Соблюдение масочного режима, социальной дистанции и отказ от корпоративов с участием большого количества людей может способствовать выходу России на плато по заболеваемости коронавирусом, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24».

«90% людей если будут соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию … если будем отказываться от больших корпоративов и других мероприятий, где очень много людей очень близко подходят друг к другу, мне кажется, мы сможем считать, что мы на плато», — сказала Вуйнович.

Ранее врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что выход заболеваемости коронавирусом на плато будет возможен, когда люди будут соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски и перчатки.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 23 675 новых случаев коронавируса, 25 748 человек выздоровели, 507 – умерли. Всего в стране зарегистрировано около 2,2 млн случаев COVID-19.

Ранее по теме: В России впервые умерли более 500 человек с коронавирусом за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных